Zed de retour avec le clip de "Sac à 3k"

Déjà le deuxième clip de 2025 pour le rappeur de Sevran.

C'est déjà l'heure du retour de Zed! Après avoir choqué tout le monde avec le visuel "glacé" de "Hockey" avec La Mano 1.9, le rappeur du 13 Block a décidé de dévoiler un nouveau single, "Sac à 3k", qui est apparemment rattaché à son album "Malcolm" sorti l'année dernière. Un titre encore une fois très musical, avec un côté assez futuriste au niveau de l'instru, un flow toujours aussi polyvalent, quel que soit le style. Au niveau du clip, on reste plutôt sobre, pas d'extravagances, même si le rappeur veut quand même montrer qu'il est à l'aise et qu'il a atteint ce qu'il voulait atteindre dans le rap, avec quelques passages dans des boutiques Axel Arigato. On vous laisse découvrir tout ça !