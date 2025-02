GLK et Gradur vendent la "Pure"

Le casting est prometteur pour ce featuring !

On ne va l'apprendre à personne, que ce soit dans la rue, ou dans le rap, les connexions entre le 59 et le 93 sont nombreuses, et souvent couronnées de succès. Cette semaine on se retrouve pour un feat entre GLK, qui se prépare à sortir un nouvel EP, "Vici", dont le son est extrait, et Gradur, qui est au charbon comme jamais depuis le début de l'année 2025 ! Le morceau s'appelle "Pure", et il nous parle évidemment de trafics, de choix, de persévérance, le tout sur un son où la mélo est très présente. Une connexion qui fonctionne plutôt bien !