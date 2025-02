TIF et SDM s'allient pour balancer "HELAS"

Un feat que beaucoup de gens attendaient !

Le rap français continue de nous offrir des collaborations explosives, et TIF et SDM confirment cette tendance avec leur tout nouveau titre "HÉLAS". Dès les premières notes, on sent que la connexion entre les deux artistes est fluide et naturelle. TIF, fidèle à son style, apporte une touche mélodieuse qui colle parfaitement à l'univers de SDM, dont la voix rauque et puissante ajoute une intensité remarquable au morceau.

Si SDM est présent sur tous les featurings du moment, c'est parce qu'il sait toujours apporter une valeur ajoutée. Et avec TIF, la recette est encore une fois gagnante. Entre une prod soignée, un refrain entêtant et des couplets percutants, "HÉLAS" coche toutes les cases du hit absolu.

Un morceau à écouter sans modération et surtout à ajouter sans tarder à votre playlist !