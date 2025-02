Chaax dévoile le clip de "DAM III"

L'artiste signé chez 92i est en mode bagarre.

La dernière fois qu'on vous parlait de lui, c'était en juillet dernier, à l'occasion de la sortie du clip de sa grosse collab avec Timal, et de l'arrivée de sa mixtape "Kaïzen". Depuis, l'artiste qui a grandi au Sénégal, et qui est signé chez 92i, a eu le temps de se reposer (un peu), et surtout de bosser sur es prochaines sorties. Quand on voit le résultat, on se dit qu'il a bien fait : il vient de sortir le clip de "DAM III" (pour "Dakar Au Monde"), la suite de sa série de freestyle, et franche ment, ça frappe fort. Sur une prod guerrière, le kickeur nous montre qu'il est clairement prêt pour la bagarre, et le clip est lui aussi bien énervé. On risque d'entendre parler de lui dans les prochains mois !