Ben Plg déterminé dans "On tombe, on réessaye"

Avec un texte toujours aussi puissant.

Ben Plg fait clairement partie des meilleures plumes de la nouvelle génération, et il le prouve encore cette semaine avec la sortie du clip de "On tombe, on réessaye". Un titre très introspectif, dans lequel le rappeur nous parle de son parcours, de ses obstacles, et met en avant l'importance de l'échec pour finir par arriver un jour là où on veut aller. Le tout, sublimé par une vidéo de grande qualité, avec de très gros effets visuels, bref, comme toujours avec le rappeur du 59, du très bon travail. Vivement la suite !