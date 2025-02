Ashe 22 tranchant dans le clip de "Intro VVV"

Liquide vilent plein d'glaçons pour le rappeur lyonnais.

Pour ceux qui cherchaient un gros morceau bien sombre pour commencer le weekend, on a ce qu'il vous faut, avec cette petite tuerie concoctée par Ashe 22. Le morceau s'appelle "Intro VVV", pour "Veni Vidi Vici", et qui dit intro, dit qu'il y a sûrement un projet qui arrive en balle dans pas longtemps. En attendant, on continue d'apprécier la plume tranchante du rappeur du 69, toujours bien entouré d'une sombre équipe dans ses clips, le tout, sur un beat "no melody" comme il sait bien le faire. On valide! Et vous ?