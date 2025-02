Mister You frappe fort avec Ghetto You !

Le rappeur signe officiellement son retour !

Mister You est officiellement de retour ! Avec son nouveau projet "En attendant la suite", sorti le 26 janvier, le rappeur revient aux sources tout en restant dans l’air du temps. Parmi les 8 titres qui composent cet EP, "Ghetto You" se démarque particulièrement.

Sur ce morceau, Mister You prouve une nouvelle fois qu’il n’a rien perdu de sa plume, en livrant un texte percutant sur une prod mélodieuse qui colle parfaitement aux sonorités actuelles. Un savant mélange entre authenticité et modernité qui rappelle pourquoi il est l’un des rappeurs les plus appréciés de la scène.

Avec "Ghetto You", Mister You frappe fort et nous offre un titre à la fois introspectif et entraînant. Un morceau à ajouter sans hésitation à sa playlist !