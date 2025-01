ISS continue sur sa lancée avec "I.A."

Le rappeur fait très fort avec ce nouveau titre.

Si vous vous demandez quel artiste il faut suivre pendant l'année 2025, il se pourrait bien qu'on ait une partie de la réponse. Et cette réponse, elle contient trois lettres : ISS. Un jeune rappeur du 91 (Massy), qui charbonne dur en publiant plusieurs inédits par an depuis le début de l'année 2023. Cette année, ça pourrait bien être la sienne, car on sent qu'il a franchi un cap tant en termes de DA, que de maîtrise dans ce qu'il propose. Il n'y a qu'à voir sa dernière sortie, le clip de "I.A", extrait de son tout nouvel EP "En attendant Micro d'Or". Au niveau des ingrédients, la recette du morceau n'a rien d'extraordinaire : une prod mélancolique, une ambiance sombre et triste et des phases très crues chantées.

Mais la qualité des ingrédients, elle, montre que ISS n'a pas grand chose à voir avec la concurrence : il a les bonnes références (la punchline sur Vapiano est vraiment très bien faite), au niveau de l'image, on a encore progressé, avec ce micro d'or qui est au centre de la vidéo, et même la mélodie dans sa voix est très maîtrisée, tout comme la prod, bien faite, sans trop de chichis. D'ailleurs, dans le texte, il le dit lui-même : il assume beaucoup plus son statut d'artiste, ce qui nous promet de belles choses pour al suite, qu'on attend avec impatience.