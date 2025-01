MHD frappe fort avec "Eyla"

Un petit son qui nous permet de passer un week-end ensoleillé !

MHD est bel et bien de retour ! Après avoir collaboré avec Didi B sur le morceau "DX3", le roi de l'afrotrap revient en solo avec "Eyla", un morceau ensoleillé qui promet de mettre un peu de chaleur dans nos cœurs malgré la grisaille hivernale.

Dans ce titre, MHD reste fidèle à sa signature musicale avec un son efficace et rythmé, parfait pour faire bouger les têtes. Le clip, quant à lui, joue sur les contrastes entre le jour et la nuit, dans un décor baigné de lumière et d’énergie positive. Une ambiance qui donne des airs de vacances, même en plein mois de janvier.

"Eyla" est un titre à ajouter sans hésiter dans sa playlist du week-end, une vraie dose de soleil musical signée MHD !