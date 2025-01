Rilès est en mode "SURVIVAL"

Le rappeur prouve encore une fois qu'il peut encore se renouveler !

Point faible, trop fort ! C’est la phrase qui revient en boucle depuis que Rilès a dévoilé son nouveau clip, "SURVIVAL". Le rappeur rouennais prouve une fois de plus qu’il est un véritable génie de l’innovation, capable de surprendre à chaque projet.

Sur une prod digne de Kanye West, Rilès jongle avec des flows changeants en anglais, démontrant une maîtrise artistique qui confirme qu’il n’a plus rien à prouver. Côté visuel, le clip est tout aussi original que le son, avec une réalisation impeccable qui captive dès les premières secondes.

"SURVIVAL" s’impose déjà comme un titre incontournable. Entre son énergie débordante et sa qualité de production, ce morceau mérite sa place dans toutes les playlists. Avec cette sortie, Rilès met une fois de plus tout le monde d’accord et montre qu’il est un artiste à part dans le paysage du rap actuel.