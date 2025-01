Alonzo et ElGrandeToto sont en feu sur "Brrr"

Sur une grosse prod de Dj Kore, les deux rappeurs ont décidé de vous faire danser !

2025 signe l'heure du grand retour pour la compilation culte du rap français : Dj Kore a en effet annoncé qu'il voulait sortir un nouveau volume de "Raï'n'B Fever", le projet qui avait fait danser toute la France et le Maghreb dans les années 2000/2010. Cette semaine, il vient de nous en dévoiler un nouvel extrait, et il s'agit d'un morceau qui risque de tourner pas mal les prochaines semaines. Place au feat entre Alonzo et ElGrandeToto, "Brrr", un morceau avec une ligne de basse et de percu' qui vous font obligatoirement bouger le bassin. Pour le clip, on a droit à une vidéo bien barrée, qui se déroule dans une sorte d'hôtel luxueux (ou une maison de retraite pour riches, on sait pas trop), et à l'intérieur duquel ça part vite en couilles, on vous laisse découvrir tout ça.