Juicy J avec Project Pat sur "Fit the mode"

Les deux frérots réunis nous livrent une nouvelle leçon de rap chill.

Juicy J est un peu oublié aujourd'hui, mais il a eu une influence énorme dans le rap game, lui qui a été un des précurseurs de la trap avec sa Three 6 Mafia. Alors forcément, à chaque fois qu'on le retrouve derrière le micro, on a envie de voir ce qu'il peut nous proposer. Et à chaque fois, on est globalement satisfaits, car le gars maîtrise parfaitement son flow et sa voix pour nous donner un bon morceau de rap. Cette semaine, on le retrouve en compagnie de son grand frère, Project Pat, pour le clip de "Fit the mode". Un titre extrait de la réédition "Ravenite social club (deluxe)" sorti au mois de décembre. On y voit les deux frères réunis en studio, en train de faire les cons mais surtout de cracher le feu au micro, et on se laisse bien porter par l'ambiance "chill" du morceau. Un morceau qui met de bonne humeur !