Reda revient "A la base"

Le rappeur du 78 est en mode "découpe".

Quand on commence son morceau par un extrait du meilleur dialogue de "Equalizer", ça ne peut qu'être bon. Reda le sait, et le rappeur du 78 nous a donc sorti un titre très solide avec "A la base", publié il y a deux jours. Un clip entièrement en noir et blanc, dans lequel on voit le rappeur kicker seul face à la caméra, verre à la main, comme s'il crachait tout ce qu'il avait sur le cœur. C'est dans les temps, c'est plutôt bien écrit, bref, tout est carré et on vous invite à aller écouter ça ! En espérant, pourquoi pas, un nouveau projet de l'artiste cette année !