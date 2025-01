Ziak continue sur sa lancée avec "Belle Madame"

Le rappeur du 91 tease son album imminent, "Essonne History X".

Après une pause de presque deux ans, pendant lesquels la drill s'est battue avec le "rap mélo" en faisant tourner le rap game en rond, Ziak a décidé de faire un grand retour pour faire fermer les bouches et remontrer à la concu qui est le boss. Car il avait effrayé absolument tout le monde avec "Raspoutine" en 2020, avec son album "Akimbo" en 2021, mais son second projet "Chrome" a été un peu moins bien reçu. On imagine donc que le rappeur du 91 a envie d'en découdre, et il s'apprête à foudroyer le rap game avec ce nouvel album "Essonne History X" annoncé juste avant les vacances, pour une sortie programmée le 10 janvier. Plus qu'une semaine avant l'album donc, et en attendant, le Z vient de dévoiler un nouvel extrait de ce futur projet. Un titre qui s'appelle "Belle Madame", accompagné d'un clip/visuel très sombre, dans lequel on ne voit quasiment rien à part un masque, dans un mood musical qui ressemble pas mal à ce qu'on pouvait écouter sur le premier album.