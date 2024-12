ISK et La Fouine kickent sec sur "Jules Koundé"

Une bonne connexion de kickeurs, voilà ce que ça donne !

La Fouine est partout en ce moment, lui qui vient de sortir son projet "Capitale du Crime Radio" il y a quelques semaines. Mais cette fois c'est pour le projet d'ISK que Laouni est venu kicker, sur un morceau qui s'appelle "Jules Koundé", comme le défenseur des bleus. Un titre extrait de "Hannibal Part. 2" dispo depuis le 6 janvier. On y retrouve les deux rappeurs en mode kickage et grosses punchlines, avec un La Fouine qui rappe en détente que sa "pétasse s'habille comme Jules Koundé" (on ne sait pas s'il fait référence à la Chantilly ou à la tenue "jupe" qui a tant fait polémique). Pour le clip, rien d'extravagant, on reste sur du très classique avec nos deux rappeurs qui kickent face caméra, et un texte qui se suffit à lui-même. Pas besoin de plus !