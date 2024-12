NIC invite du beau monde avec "Cabesa"

On peut retrouver notamment TK, So La zone, Missan, NIA ou encore Veazy !

Marseille brille encore sur la carte du rap français, et cette fois, c'est NIC qui fait parler de lui avec son tout nouveau clip "Cabesa". Ce banger réunit une dream team de 9 rappeurs, chacun venant découper la prod avec son style unique. Une performance collective qui n'aurait rien à envier à un projet estampillé 13 Organisé.

Sur une instrumentale survoltée, NIC a invité TK, So La Zone, Missan, NIA, Veazy, Bano, Bene6T, Malaga, et Lee F. Résultat : un morceau énergique et ambiançant, où chaque artiste rivalise de punchlines et de flows percutants.