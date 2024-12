L'Allemand en mode découpage dans "Personnel"

Quand il kicke comme ça, le lyonnais fait plaisir à tout le monde.

Un mois à peine après la sortie de son dernier clip, L'Allemand est déjà de retour avec un tout nouveau morceau clippé et cette fois, pas question de donner dans le tempo rapide et les morceaux sur lesquels il s'inspire de Jul. On a droit à du kickage en règle, avec ce nouveau titre qui s'appelle "Personnel". Pas de refrain chanté, pas de morceau clip, juste le rappeur lyonnais qui nous livre tout ce qu'il a sur le coeur, et ça marche. Pour la vidéo, on dirait qu'elle a été tournée dans une cellule de prison, éclairée seulement par une lumière rouge. "Les minguettes c'est pas l'Espagne", et le rappeur nous raconte donc ce qui se passe au quartier. Visiblement, c'est pas la joie, et le rappeur s'en sort très bien dans cette ambiance triste et déter à la fois. On vous laisse découvrir tout ça !