Soprano est dans sa "Gamberge d'ancien"

Enfant des blocs, pas des scouts.

Plus qu'une semaine à patienter avant la sortie de l'album de Soprano, "Emancipation". Un disque qui sera composé au moins à 50% de titres de rap, selon ses propres dires, et visiblement il a tenu promesse ! Car il vient de dévoiler un nouveau clip, "Gamberge d'ancien", dans lequel on le voit kicker comme à ses débuts, sur une instru qui sonne bien "années 90", avec des lyrics qui ont du sens et même quelques prises de position politiques. L'occasion de remarquer qu'il fait toujours partie des meilleurs kickeurs de ce game, même après 10 ans à faire des morceaux pop ! Que ça serve d'exemple à certains...