Isha et Limsa d'Aulnay gagnants grâce au "But en Or"

Equipe à fond comme Trézéguet en 2000.

Limsa d'Aulnay et Isha ont clairement sorti un des meilleurs projets de l'année 2023 avec "Bitume Caviar (Vol.1)", un album qui fait du bien aux oreilles, mais surtout aux cerveaux. Après avoir fait une belle tournée pendant tout 2024 avec plusieurs très grosses dates, le duo est de retour avec quelques nouveaux morceaux bonus intégrés dans leur album, mais aussi un nouveau clip. Le morceau s'appelle "But en Or" et il reste dans l'ambiance de l'album, plutôt posée, avec les deux rappeurs en démonstration technique, qui nous lâche des leçons de vie comme seuls des mecs avec du vrai vécu peuvent en livrer. Le tout, dans un clip qui est rempli de plans très soignés, certains tournés dans un café et d'autres en pleine rue, à côté d'un lowrider qui va faire plaisir aux puristes.