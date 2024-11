Sky et Mister You sont "DLZ"

Une nouvelle connexion Belgique / Paname bien efficace.

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un rappeur belge ! Cette semaine c'est l'occasion, puisque le rappeur bruxellois Sky a appelé en renfort Mister You pour nous pondre un morceau à l'ambiance sombre, triste et crapuleuse, souvent là où Younes est le meilleur. Le morceau s'appelle "DLZ" (Dans La Zone), et Sky s'en tire aussi très bien. De toutes façons, quand on commence son couplet par "P'tit j'avais des marques de ceintures, pas des ceintures de marque", ça part déjà très bien, et la suite est aussi très efficace. Au niveau du clip, pareil, l'ambiance est assez sombre, tout ça se déroule dans une sorte d'entrepôt, mais aussi dans l'arrière salle d'un bar. Ce qui compte, c'est que ça kicke bien, ça rappe la rue sans la fantasmer, on valide ! Et vous ?