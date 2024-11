Kendrick Lamar dévoile le clip de "Squabble up"

Un clip un peu perché, comme souvent avec Kendrick.

Kendrick Lamar a terminé l'année 2024 sur une grosse lancée, avec la sortie surprise de son album il y a quelques jours. Un disque qui a fait beaucoup parlé, puisqu'il contient quelques petites piques envers le reste du rap game. Mais il contient aussi le morceau "squabble up", qui vient d'ailleurs d'être clippé. Un morceau sur une prod assez West Coast, qui semble vouloir surfer sur la vague de "Not Like Us". Pas sûr que ce soit réussi, même si le clip, lui, vaut quand même le détour, avec des plans assez drôles et quelques messages. On vous laisse le découvrir ci-dessous !