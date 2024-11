Raous Gang très sérieux sur "Winter"

Avec un petit passage par Rotterdam.

Le 94 a encore du talent à revendre et Raous Gang est là pour le prouver ! Le jeune rappeur a sorti deux projets en deux ans, avec une réelle progression depuis ses débuts à l'époque des freestyles "Terrain Miné". Cette semaine on le retrouve pour la sortie d'un clip inédit, pour le morceau "Winter". Vous vous en doutez au vu du titre, l'ambiance est froide mais ça n'empêche pas le rappeur de mettre le feu à l'instru. Des lyrics bien agressifs ("J'ai 10 articles sur l'Parisien, Pas encore un sur Booska P") qui accompagne un clip assez crapuleux aussi, dans lequel on le retrouve notamment à Rotterdam, et on se doute que ça n'est pas pour faire du tourisme... On vous laisse découvrir tout ça !