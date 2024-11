Jungeli ramène Dadju dans "Evidemment" !

Son projet "En Attendant Pour Le Peuple" est sorti ce vendredi 8 novembre !

Le jeune artiste de 17 ans ne cesse de faire parler de lui. Depuis quelques mois, Jungeli compile les hits avec les plus grands noms, et son dernier morceau ne fait pas exception ! Pour lancer en beauté son projet "En Attendant Pour Le Peuple", sorti ce vendredi 8 novembre, l’artiste d'origine congolaise nous offre un nouveau clip pour le morceau intitulé "Evidemment" en featuring avec Dadju.

Dans ce son doux et mielleux, les deux artistes explorent le thème universel de l’amour avec une justesse et un talent qui captivent dès les premières notes. Jungeli et Dadju montrent ici toute leur maîtrise dans ce registre où ils excellent. Les voix se mêlent à la perfection, rendant hommage aux liens sentimentaux avec une mélodie envoûtante et des paroles qui touchent au cœur.

Cette collaboration s’annonce comme un succès, marquant une nouvelle étape pour Jungeli dans son ascension. Ce titre, à la fois puissant et délicat, est une promesse de succès pour l’album, et nul doute qu’il saura ravir les fans du jeune artiste tout comme ceux de Dadju !