Seka fait le "Job"

Encore une frappe en provenance de Belgique.

En Belgique, le rap underground performe comme jamais. On le savait, le pays est un vrai réservoir de talents, aussi bien au niveau commercial que pour des artistes aux profils moins vendeurs, mais au talent évident. Cette fois, c'est de Seka qu'on va vous parler. On en a déjà parlé à quelques reprises sur le site, mais cette semaine, le rappeur de Bruxelles est de retour avec un tout nouveau clip, pour accompagner la sortie de son dernier single en date, "Job". Un morceau dans lequel on le voit dérouler, très à l'aise au micro avec son flow trap/plugg, dans un titre rempli d'egotrip et de technique au mic'. On vous laisse découvrir tout ça !