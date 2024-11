Dinos annonce son nouvel album avec le fresstyle "Brother Mouzone" !

"KINTSUGI" arrive le 29 novembre prochain !

Le rappeur Dinos frappe fort en ce mois de novembre avec son dernier freestyle, "Brother Mouzone", un avant-goût percutant de son album à venir, KINTSUGI, prévu pour le 29 novembre. Ce morceau, sombre et incisif, vient rappeler aux fans que Dinos n’a rien perdu de son talent pour le kickage.

Le choix du titre "Brother Mouzone" n’est pas anodin : il fait référence au célèbre personnage de la série The Wire, un tueur à gages redoutable et énigmatique, connu pour sa froideur et sa précision. En reprenant ce nom, Dinos semble vouloir se positionner lui-même comme un artiste impitoyable dans son domaine, prêt à frapper avec la même détermination.

Sur une prod à l’ambiance lourde, Dinos enchaîne des punchlines affûtées, montrant une fois de plus sa maîtrise des flows et des rimes percutantes. Dès l’intro, assurée par Leto, le ton est donné : Dinos revient pour marquer les esprits. Ce dernier n’est pas seul dans le clip, puisqu’on retrouve également Cheu B, renforçant le côté brut et authentique de cette sortie. Peut-être un prémisce de deux collaborations avec ces rappeurs dans le prochain album ?

Avec KINTSUGI en ligne de mire, ce freestyle semble parfaitement taillé pour lancer le compte à rebours.