Sur une prod dans un style un peu reggae.

Après le succès fulgurant de son premier projet "Depuis le temps" certifié Or, Bouss est de retour avec son nouveau single "Un vœu", premier extrait de son album à venir. Sur une production originale aux couleurs reggae, l’artiste se montre particulièrement à l’aise et ne perd rien de son talent dans cet univers musical. L’arrivée d’un futur projet pourrait définitivement placer le jeune rappeur parmi les artistes les plus populaires du rap français.