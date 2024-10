Bramsito est en mode "Samu Kani"

Et ça fait toujours autant danser.

Bramsito fait plus que jamais partie de la catégorie des "rois de la mélo", un type de rappeur qui est apparu il n'y a que quelques années et qui sont particulièrement doués pour trouver des mélodies, des refrains, qui rentrent dans la tête et te font danser. Il le montre encore dans son nouvel EP "Big Man", qui vient de sortir le 25 octobre. Aujourd'hui, on le retrouve pour le clip d'un des etxraits du projet. Un morceau qui s'appelle "Samu Kani", accompagné de son clip, dans lequel Bramisto nous fait danser comme jamais. Un clip dans lequel on le retrouve en train de faire la gestu, dans la rue, entouré de sa team, le tout avec beaucoup de style, on vous laisse le vérifier.