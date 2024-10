Cordae en forme dans "Mad as F*ck"

L'ex-YBN Cordae est toujours aussi costaud au micro

A 27 ans, Cordae est quasiment toujours un rookie dans le rap game US, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. S'il n'a jamais été une grosse star du game, ni même au sommet de la hype, son talent est reconnu et sa manière de kicker est validée par ses collègues du game, des States jusqu'en France (on se souvient notamment de son feat avec Orelsan). Cette semaine on le retrouve en solo pour le clip de "Mad As F*ck", un titre extrait de son album "The Crossroads" qui arrive en novembre. Plus que le clip, c'est la manière de kicker du rappeur qui surprend encore : il est vraiment à l'aise sur tous les types d'instru, en particulier ceux un peu trap et à la fois un peu old school. On valide le travail, et vous ?