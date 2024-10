Un nouveau clip qui annonce un futur projet !

Saweetie est de retour avec son dernier single, "Is It The Way", un morceau qui mélange son style caractéristique avec un puissant extrait du classique de Jill Scott, "The Way". Réalisé par Tajana Tokyo, le clip vidéo transporte les spectateurs dans les rues élégantes de Londres, où Saweetie éblouit avec une énergie imparable. Un single qui annonce le début d'un projet qui serait dans les clous pour 2025 !

Voici le clip :