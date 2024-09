Le premier single du PROJET "77 DEGRÉS" vient de sortir !

En ce moment c'est la mode des collectifs par départements. Alors que 13 organisé 2 débarquera au mois d'octobre, c'est un autre groupe qui vient d'éclore représentant le 77 et la Seine-et-Marne. Et ça tombe bien, le premier single éponyme vient juste de sortir avec RK, UZI, TIMAL, ISK, NEGRITO et SENSEY'. L'équipe est en mode "Seleçao", mélengeant technique et mélodie dans une prod qui donne envie de revenir en été.

Le clip ici :