C'est méchant.

Madrane est de de retour et s'allie à Stavo sur le morceau "La Valise". Le clip réalisé par Wallid Ouakas et Geoffroy de l'Aigle souligne parfaitement la collab explosive entre le rappeur de la bande de Niska et le membre de 13 Block, originaire de Sevran. Dans le visuel tourné en Guadeloupe, la paire s'ambiance au bord d'une piscine.