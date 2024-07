Un hit parfait pour l'été !

Une rythmique entraînante, un refrain entêtant et une collaboration de haute volée. Voici la recette du nouveau hit de DJ Erise aux côtés de Vegedream et Ninocess. Un titre qui risque bien de rentrer dans toutes les têtes pour l'été, infusés de sonorités amapiano. Il s'inscrit véritablement dans l'ère du temps et les trois artistes dévoilent désormais son clip, réalisé par Nono.