Chaax dévoile le clip de "Sac LV" en featuring avec Timal

Chaax et Timal dévoilent une collaboration surprenante

Pour accompagner la sortie de sa première mixtape "Kaizen", Chaax dévoile le clip du titre "Sac LV. Chaax et Timal unissent leurs forces sur une production dansante et entraînante. Ensemble, ils explorent les contrastes de leur vie, oscillant entre le luxe et les dangers qui les guettent. Les paroles révèlent leurs expériences partagées, mettant en lumière les défis et les plaisirs de leur quotidien. "Sac LV" est une immersion dans l'univers de ces deux artistes.

"Kaizen", la mixtape de Chaax, est un diamant brut reflétant la complexité de son identité. Ce projet propose un brassage sans concession de cultures et de styles. Les 8 titres explorent diverses facettes de son univers artistique, chaque chanson étant une escale dans l’environnement multiple de Chaax. Cette approche libre et émancipée, dévoile un panel impressionnant de styles et de moods, nous plongeant dans une narration musicale multiple.

Chaax fait partie du label 92i, fondé par Booba. Il y occupe une place particulière avec son rap énergique et nerveux. Il puise aussi bien dans sa vie que dans ses fantasmes, pour proposer des histoires dures aux multiples références.

Découvrez “Sac LV” de Chaax feat Timal dès maintenant sur Générations :