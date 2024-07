Le rappeur du 92 est toujours fidèle au poste.

A 45 ans, on peut dire que LIM est un ancien du rap game, mais il n'a pas perdu un pourcent d'énergie par rapport à ses débuts. On le retrouve cette semaine en solo pour le clip de son nouveau morceau, "Agressif", un morceau qui va plaire aux vrais kiffeurs de rap puisqu'ils commencent par des bons vieux scracths à l'ancienne. On vous laisse kiffer !