Un joyeux bordel pour vous ambiancer tout l'été.

Oboy va-t-il nous refaire le coup de "TDB" en 2024, ce single qui avait rythmé toutes les soirées de France pendant l'été 2021 ? En tout cas, son nouveau morceau, "Tout y est", a ce qu'il faut pour. Il s'agit d'un featuring avec La Mano 1.9, étoile montante du rap parisien et de Jozii pour un morceau rythmé et surtout complètement déjanté, tout comme le clip, rempli de scènes de gros bordel. On vous laisse découvrir tout ça !