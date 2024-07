Le rappeur de Bondy veut sa place au sommet.

Bondy est définitivement un vrai vivier de talents pour le rap français. Après Diddi Trix ou encore TH, c'est désormais au tour de Jaures de frapper fort, lui qui enchaîne les morceaux qualitatifs depuis plus d'un an. Cette semaine il nous dévoile le clip de "Après la pluie", extrait de son projet "Orange de Mars" sorti en mai cette année. On vous laisse découvrir tout ça !