Dau nous parle d'échec amoureux dans "Midnight"

Le rappeur se livre comme jamais dans ce titre extrait de son dernier projet, "Etats d'âmes".

S'il n'a pas gagné la saison 2 de "Nouvelle École", c'est pourtant ton comme. Depuis son passage dans l'émission diffusée sur Netflix, Dau use de sa notoriété pour proposer son art au public. Une musique maîtrisée, éclectique et addictive qu'il présentait dans son projet "Etats d'Âmes" paru cette année. Tantôt puissant et énergique, tantôt sensible et honnête, le rappeur se hisse doucement mais sûrement au sommet. Il revient d'ailleurs avec un nouveau clip, "Midnight", où il met un terme à sa relation avec sa moitié.