Nouveau clip de al part du rappeur / beatmaker.

Myth Syzer vient de frapper très fort avec son nouveau projet, "Hard", sorti le 28 juin dernier. Un projet où le rappeur / beatmaker prend presque toute la place (très peu de featurings) et montre encore une fois de plus ce qu'il sait faire au micro. Ça kicke juste, c'est rappé de manière très carrée, avec de belles punchlines, et des plans magnifiques, on dirait même que certains ont été à New-York.