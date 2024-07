XXXXMLZ kicke fort dans le clip de "Idées"

Le groupe du 77 arrive avec du lourd.

En manque de gros bangers drill pour bien débuter l'été ? On a peut-être ce qu'il vous faut avec ce nouveau titre signé XXXXMLZ, le groupe du 77 composé de Lossa, MKM et Konieur. Le groupe fait partie de la nouvelle génération du rap street en France qui commence à énormément faire parler d'elle. Considéré comme les principales étoiles montantes du 77, ils ont dévoilé leur premier EP « TEMA L’AURA » en début d’année. XXXXMLZ se démarque grâce à une énergie et une cohésion unique, qu'on peut retrouver sur leur tout nouveau clip, "Idées".