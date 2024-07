Jogga est “Trop à l’aise”

Jogga nous dévoile encore un hit

Après le succès de son dernier titre “Skeu t’attends de moi”, Jogga revient avec "Trop à l'aise", un titre qui fusionne Afro et R&B pour offrir une expérience musicale unique. Ce single, avec ses mélodies solaires et ses rythmes à la fois dansants et mélancoliques, est un véritable cocktail d’ondes positives, parfait avec le soleil qui revient !

Avec "Trop à l'aise", Jogga nous montre encore une fois de quoi il est capable en offrant un titre vibrant et plein d'énergie pour ensoleiller votre été.

Découvrez “Trop à l’aise” de JOGGA dès maintenant sur Générations :