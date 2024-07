Le rookie de 2023 continue de frapper fort.

Il fait parti des rookies à suivre de très près. Avec la sortie de son projet "RECHERCHE&DESTRUCTION" en décembre 2023, Jolagreen23 a mis tout le monde d'accord, et ce jusqu'aux Etats-Unis. En témoigne la présence d'une collaboration avec Benny The Butcher. En 2024, le rappeur du 92 est déterminé à suivre sa lancée. Le rookie de Booska-P dévoile un tout nouveau single bien puissant intitulé "4BULLDOG", qui s'accompagne d'un clip démentiel réalisé par Irfane Kahan et Belhadj.