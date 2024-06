Un extrait de son dernier projet.

JRK 19 est particulièrement motivé à percer dans le rap français. Après la sortie de "#FreeJRK" en novembre 2023, il enchaîne et sort "MAUDIT A VIE" le 21 juin 2024, un album qui contient 14 morceaux avec des feats comme Yvnnis, Maes et Mister You. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il sort un clip, celui du titre "C'est comment ?" réalisé par Bien Vu. Dans ce visuel, JRK 19 et Mister You y font du business.