Hache-P a sa "Vanessa"

L'ancien de la MZ est de retour !

Ça faisait presque un an que Hache-P n'avait pas sorit de clip sur sa chaîne Youtube. Ça fait donc super plaisir de le revoir avec de la nouveauté, d'autant que ça annonce son retour avec un nouveau projet solo. L'EP "Auto" arrivera le 5 juillet et en attendant, il nous dévoile le clip d'un des extraits du projet, "Vanessa". Un morceau dans une ambiance chill, avec une instru très calme signée Kezo, limite "lounge", et Hache-P qui vient découper tout ça en chantant des paroles qui parlent de rue et d'amour.