IPNDEGO nous parle de son "Quotidien"

Le rappeur reste très mélancolique.

Les nantais ont eux aussi pas mal de talents rap à nous faire découvrir. Comme Coelho, qui a percé grâce à "Nouvelle École" il ya peu de temps, mais aussi IPNDEGO. Déjà quelques années que l'artiste nous sort des morceaux, d'ailleurs, al première fois qu'on vous parlait de lui sur le site, c'était en 2021. Depuis, l'artiste n'a rien lâché, et on le retrouve cette semaine avec un tout nouveau clip nommé "Quotidien". Un morceau mélancolique qui fait la part belle aux passages chantés, avec une vidéo à l'ambiance grisâtre et pluvieuse, pour bien coller à l'ambiance du morceau. Le titre est extrait du projet à venir, nommé "Morningstar".