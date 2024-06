Le rappeur est en mode "nostalgie" pour la vidéo.

Nouveau clip assez sympa et original pour Tiakola, qui vient de dévoiler la vidéo qui accompagne son titre "2009'", sorti en mars sur son projet "X". Une vidéo dans laquelle on semble retrouver des codes "à l'ancienne", aussi bien dans les sapes que dans les objets. On retrouve même un walkman ! Bon, par contre, en 2009 les walkman étaient déjà démodés depuis longtemps... Mais la musique de Tiako, elle, est toujours aussi efficace !