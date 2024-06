Le rappeur de Saint-Martin est de retour.

TiBab, le rappeur de St-Martin, vient de dévoiler un nouveau single plein d'egotrip et d'insolence nommé "Paradis Fiscal", pour faire un clin d’œil à l'endroit d'où il vient, où les comptes en banque remplis à ras bord côtoient la misère la plus sombre. On le retrouve avec son équipe dans un cadre un paysage un peu étrange, en trian de faire joujou avec des armes à feu, mais pas pour rire.