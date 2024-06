Un morceau qui parle de la fameuse rancœur post-rupture.

Si vous êtes un peu en manque de morceaux de R&B pour ce début d'été, on a peut-être ce qu'il vous faut. Warren Saada vient en effet de sortir un tout nouveau morceau en mode RnB, qui nous parle d'amour, ou plutôt de la rancœur post-rupture qu'on peut éprouver lorsqu'on recroise son ex et qu'il (ou elle) s'en est remis(e) bien plus facilement que vous. Mais visiblement, il n'a pas l'air de le prendre trop mal !