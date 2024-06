C'est toujours aussi hardcore.

Après son incroyable perf' lors du live Générations il y a quelques mois, Bazbaz est de retour, avec la suite de sa série de freestyles "Agaccu", démarrée en avril. Cette semaine, place au deuxième épisode et au programme on a toujours les mêmes ingrédients : un timbre de voix particulier, un flow de fou et des paroles très crues, le tout dans un décor aux couleurs bien sombres. Un clip bien street à tenir hors de portée des enfants !