Un freestyle bien agressif pour le rappeur parisien.

Saamou est de retour avec une toute nouvelle série de freestyles et encore une fois, ça s'annonce bien racailleux et bien punchy. Le bail s'appelle "Terrain d'herbe" #1 et pour ce premier clip, le rappeur nous emmène dans son 19ème arrondissement, en compagnie de toute l'équipe "Nous C'est la TH". Ça kicke dur, ça parle de terrain, nous, on n'a pas besoin de plus pour être covniancus ! Et vous?