Possiblement un des tubes de l'été.

Impossible de passer à côté si vous avez allumé TikTok ces derniers jours : le nouveau son de Leto n'est pas encore sorti qu'il est déjà partout. Cette fois, ça y est, le son est officiellement sorti, tout comme le clip qui l'accompagne. Ça s'appelle "Tout gâché", et il s'agit d'une chanson d'amour un peu spéciale, à la sauce caillera : le monsieur est "love" de sa dame, qui est amoureuse de lui aussi, mais il a tout foutu en l'air à cause de son comportement et de ses histoires.